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Прокурор оценил «услуги» по изменению меры пресечения в 15 тыс. долларов США

10 мая 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

В Донецкой области прокурор, который должен следить за органами, которые борются с организованной преступностью требовал взятку 15 тыс. долларов США за изменение меры пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает «УП».

«Прокурор, осуществляя надзор за досудебным расследованием в уголовном производстве, в форме процессуального руководства, с декабря 2017 года вымогал у подозреваемого в уголовном производстве денежные средства в сумме 15 000 долларов США за изменение меры пресечения с содержания под стражей на другую», – говорится в сообщении.

8 мая с.г. прокурора задержали при получении 120 000 гривен.

Прокурор работал в отделе надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью.

В настоящее время прокурора задержали за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 УК (получение взятки).

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