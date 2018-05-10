Прокурор оценил «услуги» по изменению меры пресечения в 15 тыс. долларов США

В Донецкой области прокурор, который должен следить за органами, которые борются с организованной преступностью требовал взятку 15 тыс. долларов США за изменение меры пресечения.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает «УП».
«Прокурор, осуществляя надзор за досудебным расследованием в уголовном производстве, в форме процессуального руководства, с декабря 2017 года вымогал у подозреваемого в уголовном производстве денежные средства в сумме 15 000 долларов США за изменение меры пресечения с содержания под стражей на другую», – говорится в сообщении.
8 мая с.г. прокурора задержали при получении 120 000 гривен.
Прокурор работал в отделе надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью.
В настоящее время прокурора задержали за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 УК (получение взятки).
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