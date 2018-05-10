Сегодня 10 мая 2018 года, 15:39

Фиксация судом нарушения процесса прокурором позволит привлечь его к дисциплинарной ответственности

По общему правилу процессуальные нарушения, совершенные прокурорами в рамках уголовного производства вне юрисдикции Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, а должны рассматриваться в рамках соответствующего дела судом.

Вместе с тем, это не означает, что после завершения рассмотрения прокурор не может быть привлечен еще и к дисциплинарной ответственности. Так, по мнению адвоката, члена КДКП Анатолия Коваленко, если суд зафиксировал нарушение процесса прокурором, и такое решение вступило в силу, то оно является основанием для обращения к Комиссии уже с тем, чтобы пресечь подобные действия стороны обвинения на будущее.

Подробнее читайте в интервью «Аргумент защите», «Юридическая практика» № 18-19 от 8 мая 2018 года.