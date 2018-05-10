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Минюст отреагировал на передачу четырех дел против России в Большую Палату Евросуда

10 мая 2018 года Источник:Украинские Национальные Новости

В Министерстве юстиции надеются на оживление рассмотрения четырех дел «Украина против России» после их передачи через «серьезность» в Большую Палату Европейского суда по правам человека. Об этом сообщил заместитель министра юстиции – Уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина в своем Facebook, передает «УНН».

«Важная новость из Страсбурга: принято решение о передаче четырех межгосударственных заявлений Украины против России о нарушениях прав человека в ходе и после аннексии Крыма и в ходе агрессии РФ на востоке Украины в Большую Палату Суда. Надеемся на оживление рассмотрения дел», – отметил г-н Лищина.

Как сообщалось раннее, палата ЕСПЧ, занимающейся рассмотрением четырех межгосударственных заявлений Украины против России, решила передать их Большой палате.

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