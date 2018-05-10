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ВС изменил практику ВСУ по делам о признании права на предмет ипотеки за ипотекодержателем на основании ипотечной оговорки

10 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика
Передача права собственности на предмет ипотеки осуществляется по соглашению сторон без обращения в суд Передача права собственности на предмет ипотеки осуществляется по соглашению сторон без обращения в суд

Суды обязаны отказывать в удовлетворении исковых требований об обращении взыскания на предмет ипотеки путем признания права собственности, если договор содержит ипотечную оговорку — такой общий вывод можно сделать из постановления Большой палаты Верховного Суда от 21 марта 2018 года по делу № 760/14438/15-ц.

По мнению ВС, передача ипотекодержателю права собственности на предмет ипотеки в соответствии со статьями 36, 37 Закона об ипотеке является способом внесудебного урегулирования, который осуществляется по соглашению сторон без обращения в суд; ипотечная оговорка — исключительно внесудебный способ урегулирования спора, который стороны устанавливают самостоятельно в договоре; с учетом требований статей 328, 335, 392 ГК Украины в контексте статей 36, 37 Закона «Об ипотеке» суды не наделены полномочиями обращать взыскание на предмет ипотеки путем признания права собственности на него за ипотекодержателем.

Отказывая в удовлетворении кассационной жалобы в настоящем деле, ВС основывался на тех же нормах что и Верховный Суд Украины, однако, напомним, последний оставлял в силе решения судов, принятые с нарушением предписаний Закона об ипотеке, исходя из того, что по сути спор решен верно.

Подробнее о правовой позиции ВСУ и ее последствиях читайте в материале «В отказном порядке», «Юридическая практика» № 18-19 от 8 мая 2018 года.

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