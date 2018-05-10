Сегодня 10 мая 2018 года, 12:40

КДКП рискует утратить независимость в связи с законодательным пробелом

Независимый коллегиальный орган, привлекающий к дисциплинарной ответственности прокуроров всех уровней, сегодня полностью зависит в части материально-технического и организационного обеспечения от ГПУ. Даже премии членам Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров начисляются по приказу Генерального прокурора.

О рисках того, что финансирование комиссии никак не гарантировано, и каким образом они могут сказаться на работе КДКП рассказал адвокат, член КДКП Анатолий Коваленко. Подробнее читайте в интервью «Аргумент защите», «Юридическая практика» № 18-19 от 8 мая 2018 года.