Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 10 мая 2018 года, 12:40

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Итоги декларационной кампании: житель Киева уплатит 120 млн грн налогов

10 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

По результатам нынешней декларационной кампании граждане подали более 507 тыс. деклараций, что почти на уровне аналогичного периода прошлого года — около 513 тыс. деклараций. Об этом рассказал и.о. председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан, сообщает сайт ведомства.

По его словам, активно декларировали доходы налогоплательщики Запорожской области, где подано более 50 тыс. деклараций.

«Незначительное уменьшение общего количества поданных деклараций объясняется прежде всего изменениями в налоговом законодательстве. Так, теперь не должны декларировать полученные доходы в виде наследства члены семьи второй степени родства. Количество лиц, которые декларировали такие доходы, по сравнению с прошлым годом, уменьшилось на 30%», — отметил Мирослав Продан.

Вместе с тем, как рассказал глава ГФС, на 25% увеличилось количество плательщиков, получивших инвестиционную прибыль от операций с инвестиционными активами, и на 22% — доход от продажи объектов движимого и недвижимого имущества.

Общая сумма задекларированного налогоплательщиками дохода составила 57,5 млрд грн. Это на 13% больше соответствующего периода прошлого года. К оплате задекларировано 2,1 млрд грн налога на доходы физических лиц и 259,8 млн грн военного сбора.

Глава ГФС также рассказал, что по сравнению с прошлым годом увеличилось и количество плательщиков, которые задекларировали к уплате в бюджет более 10 млн грн. В этом году такие суммы задекларировали 12 человек, а в 2017 году — семь. Свои налоговые обязательства упомянутые лица определяли по доходам, источник выплаты которых является иностранным, а также по доходам от осуществления операций с инвестиционными активами и другим доходам.

Рекордная сумма налоговых обязательств — более 120 млн грн — определена к уплате жителем Киева.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 19 (1062) от 08/05/18 Свежий номер

Евроинтеграция

№ 19 (1062)
Государство и юристы

Свод править

Отрасли практики

Создание коллизии

Судебная практика

Проверенное лицо

Тема номера:

Гордая местность

Архив голосованийVox Populi

Автомобиль припаркован на тротуаре и мешает движению пешеходов. Ваши действия?

царапаете кузов авто/ломаете зеркало/рисуете послание водителю перманентным маркером;

вызываете полицию и дожидаетесь ее приезда;

фотографируете нарушение и пишете гневный пост в ФБ;

обходите автомобиль по проезжей части или газону;

паркуете свой автомобиль рядом.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!

Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом