Сегодня 10 мая 2018 года, 12:40

Итоги декларационной кампании: житель Киева уплатит 120 млн грн налогов

По результатам нынешней декларационной кампании граждане подали более 507 тыс. деклараций, что почти на уровне аналогичного периода прошлого года — около 513 тыс. деклараций. Об этом рассказал и.о. председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан, сообщает сайт ведомства.

По его словам, активно декларировали доходы налогоплательщики Запорожской области, где подано более 50 тыс. деклараций.

«Незначительное уменьшение общего количества поданных деклараций объясняется прежде всего изменениями в налоговом законодательстве. Так, теперь не должны декларировать полученные доходы в виде наследства члены семьи второй степени родства. Количество лиц, которые декларировали такие доходы, по сравнению с прошлым годом, уменьшилось на 30%», — отметил Мирослав Продан.

Вместе с тем, как рассказал глава ГФС, на 25% увеличилось количество плательщиков, получивших инвестиционную прибыль от операций с инвестиционными активами, и на 22% — доход от продажи объектов движимого и недвижимого имущества.

Общая сумма задекларированного налогоплательщиками дохода составила 57,5 млрд грн. Это на 13% больше соответствующего периода прошлого года. К оплате задекларировано 2,1 млрд грн налога на доходы физических лиц и 259,8 млн грн военного сбора.

Глава ГФС также рассказал, что по сравнению с прошлым годом увеличилось и количество плательщиков, которые задекларировали к уплате в бюджет более 10 млн грн. В этом году такие суммы задекларировали 12 человек, а в 2017 году — семь. Свои налоговые обязательства упомянутые лица определяли по доходам, источник выплаты которых является иностранным, а также по доходам от осуществления операций с инвестиционными активами и другим доходам.

Рекордная сумма налоговых обязательств — более 120 млн грн — определена к уплате жителем Киева.