В полиции рассказали, сколько человек будут наказаны в связи с событиями 9 мая

Всего в Украине во время мероприятий по случаю 9 мая с.г. за совершение различных правонарушений в отделы полиции доставлены 28 человек. Об этом «УП» сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.
В отношении двух граждан — в Хмельницкой и Полтавской областях — было начато уголовное производство по части 1 статьи 436-1 УК (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).
В отношении 16 человек были составлены админпротоколы по статье 173-3 КУоАП «Изготовление и пропаганда георгиевской ленточки».
Всего участие в мероприятиях по случаю 9 мая в Украине приняли около 400 тыс. граждан.
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