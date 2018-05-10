Сегодня 10 мая 2018 года, 12:40

В полиции рассказали, сколько человек будут наказаны в связи с событиями 9 мая

Всего в Украине во время мероприятий по случаю 9 мая с.г. за совершение различных правонарушений в отделы полиции доставлены 28 человек. Об этом «УП» сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

В отношении двух граждан — в Хмельницкой и Полтавской областях — было начато уголовное производство по части 1 статьи 436-1 УК (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

В отношении 16 человек были составлены админпротоколы по статье 173-3 КУоАП «Изготовление и пропаганда георгиевской ленточки».

Всего участие в мероприятиях по случаю 9 мая в Украине приняли около 400 тыс. граждан.