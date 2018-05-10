Сегодня 10 мая 2018 года, 10:58

Сотрудники СБУ в ходе обыска у лидера КПУ изъяли пистолет

В рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 109 и частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, следователями СБУ проведены обыски у председателя Коммунистической партии Украины Петра Симоненко. Во время следственных действий вместе с агитационными материалами, направленными на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти, также изъяты предметы, похожие на пистолет АПС с глушителем и 120 патронов к нему.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Председатель СБУ Василий Грицак отметил, что кремлевский вирус проплаченных «госпереворотов» в Украине нашел очередной «организм». «Но в отличие от предшественников московские кураторы гранатомет Симоненко уже не доверили, ведь сами вполне осознают бутафорность очередного претендента на роль российской «Авроры» в Киеве», — уточняется в пресс-релизе Службы.