Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 10 мая 2018 года, 10:58

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Украинские военные объявили тендер на исследование готовности россиян к «революции»

10 мая 2018 года Источник:UBR

Структура Центра информационно-психологическких операций сил специальных операций Украины объявила тендер на исследование настроений жителей южных регионов России. Заявка опубликована на сайте госзакупок ProZorro, передает UBR.

В материалах закупки говорится, что украинских военных интересует, насколько жители юга России довольны действующей властью, готовы ли они участвовать в акциях протеста, каково их материальное положение, образование, национальность, профессия, семейное положение, статус и т.п.

Исследование будет проведено в форме соцопроса. Он должен содержать «не менее 20 фокус-групповых дискуссий и 2000 интервью лицом к лицу (face-to-face) дома у респондента».

На основании опроса исследователям предстоит распределить людей по целевым группам и создать социально-демографический портрет каждой из них. В заявке на проведение тендера говорится, что исследование нужно провести с 15 июня по 1 октября текущего года.

Заказчиком выступила воинская часть А4398, которая ранее работала как Центр информационно-психологических операций Военно-морских сил Украины в Севастополе.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 19 (1062) от 08/05/18 Свежий номер

Евроинтеграция

№ 19 (1062)
Государство и юристы

Свод править

Отрасли практики

Создание коллизии

Судебная практика

Проверенное лицо

Тема номера:

Гордая местность

Архив голосованийVox Populi

Автомобиль припаркован на тротуаре и мешает движению пешеходов. Ваши действия?

царапаете кузов авто/ломаете зеркало/рисуете послание водителю перманентным маркером;

вызываете полицию и дожидаетесь ее приезда;

фотографируете нарушение и пишете гневный пост в ФБ;

обходите автомобиль по проезжей части или газону;

паркуете свой автомобиль рядом.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
    АФ «Династия»
Пресс-релизы

Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!

Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом