Украинские военные объявили тендер на исследование готовности россиян к «революции»

Структура Центра информационно-психологическких операций сил специальных операций Украины объявила тендер на исследование настроений жителей южных регионов России. Заявка опубликована на сайте госзакупок ProZorro, передает UBR.
В материалах закупки говорится, что украинских военных интересует, насколько жители юга России довольны действующей властью, готовы ли они участвовать в акциях протеста, каково их материальное положение, образование, национальность, профессия, семейное положение, статус и т.п.
Исследование будет проведено в форме соцопроса. Он должен содержать «не менее 20 фокус-групповых дискуссий и 2000 интервью лицом к лицу (face-to-face) дома у респондента».
На основании опроса исследователям предстоит распределить людей по целевым группам и создать социально-демографический портрет каждой из них. В заявке на проведение тендера говорится, что исследование нужно провести с 15 июня по 1 октября текущего года.
Заказчиком выступила воинская часть А4398, которая ранее работала как Центр информационно-психологических операций Военно-морских сил Украины в Севастополе.
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