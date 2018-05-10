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Сегодня 10 мая 2018 года, 10:58

Во Львове пресекли ретрансляцию запрещенного российского телеканала

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли во Львове ретрансляцию запрещенных на территории страны пропагандистских телеканалов РФ и террористической организации «ДНР». Правоохранители установили, что группа местных жителей организовала нелегальную продажу телевизионных приставок с заранее настроенным доступом к запрещенному контенту.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Своих клиентов злоумышленники подыскивали через созданный в сети интернет собственный веб-ресурс. Во время санкционированных обысков в офисном помещении дельцов оперативники спецслужбы обнаружили оборудование, которое использовалось для противоправной деятельности. В рамках открытого уголовного производства по части 2 статьи 361 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.