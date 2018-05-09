Сегодня 09 мая 2018 года, 18:09

МОН обнародовало проект Закона Украины «О полном общем среднем образовании»

Министерством образования и науки Украины на сайте был обнародован для общественного обсуждения проект Закона «О полном общем среднем образовании».

Как сообщает Правительственный портал Украины, кроме обновленного терминологического аппарата, который нужно было привести в соответствие с новым базовым Законом Украины «Об образовании», документ содержит ряд концептуальных изменений. В частности, новые механизмы доступности в получении полного общего среднего образования, формирования языковой среды, устранения дискриминации, создания условий для обеспечения индивидуальной образовательной траектории учеников тому подобное.

Согласно Закону Украины «Об образовании» в документе закрепляется трехуровневая система общего среднего образования: начальное образование должно приобретаться в течении четырех лет, базовое среднее образование — в течении пяти лет, а профильное — в течении трех лет.

В начальную школу зачисление детей на конкурсной основе запрещается, зато зачисление в старшую профильную школу — будет осуществляться на основании годового оценивания результатов их обучения и государственной итоговой аттестации.

В документе также четко обозначено содержание государственных стандартов и образовательных программ и указано, что «образовательная программа государственного и коммунального учебного заведения не может реализовываться или обеспечиваться (полностью или частично) за счет родителей и/или учеников».

Законопроект детально определяет вопрос финансовой и управленческой автономии заведений общего среднего образования. В документе предусмотрены новые подходы к избранию, назначению и увольнению директора школы, определения полномочий органов самоуправления, в частности и органов родительского самоуправления.

К тому же в проекте, в отличии от действующего Закона Украины «Об общем среднем образовании» появились новые термины: «обеспечение качества полного общего среднего образования», «институциональный аудит», «академическая добропорядочность», «ассистент ребенка с особыми образовательными потребностями» и другие.

В Минобразования подчеркивают, что этот документ является результатом длительной дискуссии и наработок рабочей группы, в состав которой были привлечены представители всех ключевых групп стейкхолдеров - руководители органов управления образования, директора школ и учителя, независимые эксперты, представители общественных организаций и родительская общественность.

Министерство образования и науки Украины приглашает общественность к активному обсуждению документа и просит все замечания и предложения к нему отправлять до 1 июня 2018 года на электронный адрес zakon@mon.gov.ua.