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Стартовал конкурс по формированию нового состава Совета общественного контроля при НАБУ

10 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

8 мая 2018 года начался прием документов от участников открытого конкурса по формированию нового состава Совета общественного контроля при НАБУ (Совет). Соответствующее объявление размещено на официальном сайте Национального бюро.

Свои кандидатуры для участия в конкурсе по формированию состава Совета могут выдвигать общественные объединения, уставная деятельность которых связана с предотвращением и противодействием коррупции.

Документы для участия в конкурсе принимаются в электронном виде до 23:59 18 мая 2018 года включительно на адрес rada@nabu.gov.ua.

15 представителей Совета будут выбирать по итогам открытого интернет-голосования 30 мая 2018 года. Результаты голосования и состав вновь избранного Совета общественного контроля НАБУ будут опубликованы 6 июня 2018 года.

Совет общественного контроля при НАБУ обеспечивает прозрачность и гражданский контроль за деятельностью Бюро в соответствии с Законом Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины». Состав обновляется ежегодно.

С требованиями к претендентам можно ознакомиться по ссылке.

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