Сегодня 09 мая 2018 года, 18:09

СМИ: подан фейковый иск от имени члена Совета НБУ против Национального банка

Неизвестные подали иск в суд от имени одного из членов Совета НБУ Виктора Козюка к членам правления и Совета НБУ. Виктор Козюк уже сообщил о своей непричастности к этому иску журналистам Finclub, передает UBR.

Речь идет о том, что в Тернопольский городской районный суд Тернопольской области было подано исковое заявление от имени Виктора Козюка. В качестве ответчиков в иске значились глава НБУ Яков Смолий, замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, глава Совета НБУ Богдан Данилишин. Также в иске были упомянуты и другие члены Совета: Вера Рычаковская, Василий Фурман, Елена Щербакова, Тимофей Милованов и Николай Каленский.

Основное требование искового заявления — «выполнить обязательства, совершить действия в натуре и прекратить действия, нарушающие права». Судьей по этому делу был назначен Виктор Братасюк. Одновременно по делу №607/7978/18 было подано ходатайство с обеспечительной мерой по поданному иску.

Виктор Козюк рассказал, что он не знает, кто решил создать такую ситуацию, в которой он оказался. Со своей стороны, Национальный банк опубликовал опровержение, в котором указал, что иск является фейком.

Напомним: ранее один из членов Совета НБУ обвинялся в плагиате. Он без прямой ссылки использовал фрагмент документа, подготовленного членами Совета регулятора.