МОН призывает соблюдать Европейскую хартию исследователей и Кодекс трудоустройства ученых

Министерство образования и науки Украины призывает учреждения высшего образования, научные учреждения, НАН и отраслевые академии учитывать в своей работе принципы и требования Европейской хартии исследователей и Кодекса трудоустройства научных работников. Соответствующее письмо за подписью министра образования и науки Лилии Гриневич был размещен на сайте МОН.
Рекомендации Еврокомиссии относительно Европейской хартии и Кодекса трудоустройства научных работников были приняты в 2005 году с целью развития привлекательного, устойчивого и открытого рынка труда для ученых, привлечения и сохранения в научной сфере высококвалифицированных кадров.
«Мы благодарны Совету молодых ученых при МОН, который популяризирует Хартию и Кодекс и уже много лет лоббирует имплементацию их положений в украинском научном сообществе. Сейчас, в контексте интеграции украинской науки в европейское исследовательское пространство, очень важно привлекать внимание украинских вузов и научных учреждений к этому вопросу», — отметил генеральный директор директората науки МОН Дмитрий Чеберкус.
Среди важнейших принципов и требований Хартии и Кодекса являются:
- надлежащее отношение ученых к осуществлению научной деятельности, в частности, профессиональная ответственность, постоянное профессиональное развитие, основы безопасности в научных исследованиях, распространение и использование научных результатов, надзор и ответственность в управлении, участие в социальной жизни общества, надлежащие отношения с научными руководителями, этические принципы и свобода научных исследований;
- создание условий труда, обеспечивающих сочетание профессиональной и семейной жизни;
- профессиональный подход к научным исследованиям;
- признание профессии;
- создание благоприятных условий для осуществления научной деятельности;
- поддержка мобильности ученых;
- доступ к профессиональной подготовке и возможности постоянного профессионального развития;
- справедливые и привлекательные условия вознаграждения;
- соблюдение принципов отбора, прозрачности, оценки достижений, недискриминации и гендерного баланса.
С письмом МОН и переводом документа можно ознакомиться по ссылке.
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