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12 мая НААУ совместно с судьями ВС проведет практикум по хозяйственному праву

09 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

12 мая с.г. Национальная ассоциация адвокатов Украины совместно с партнерами проведет правовой практикум по хозяйственному праву. Об этом сообщается на сайте НААУ.

Ключевые темы семинара: особенности кассационного производства в Верховном Суде в хозяйственных делах по новому Хозяйственному процессуальному кодексу Украины, полномочия и выводы Большой Палаты Верховного Суда, правовые позиции Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Спикеры семинара — судьи Верховного Суда Татьяна Дроботова, Юрий Чумак и Виталий Уркевич, начальник правового управления (II) Департамента аналитической и правовой работы аппарата Верховного Суда Людмила Карпенко и начальник отдела обеспечения единства правовых позиций правового управления Департамента аналитической и правовой работы аппарата Верховного Суда Наталья Шайко .

Практикум аккредитован Экспертным советом по вопросам аккредитации и сертификации при НААУ. Адвокаты-участники получают сертификаты по повышению квалификации и зачисление 5 баллов.

Время проведения: 09.30–16.30

Место: г.Киев, ул. Большая Житомирская, 33 (Торгово-промышленная палата Украины)

Количество участников ограничено.

Стоимость участия для одного участника составляет 1980 грн, от трех участников — 1782 грн, для преподавателей и студентов — 1782 грн.

Детальнее о программе и условиях регистрации можно прочесть на сайте Ассоциации по ссылке.

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