Сегодня 09 мая 2018 года, 16:35

Предложено ввести админответственность за незаконную продажу билетов на финал Лиги чемпионов УЕФА

Реклама матчей с прямой или непрямой ссылкой на УЕФА может быть запрещена

Целью законопроекта №№8335, который зарегистрирован в парламенте 3 мая 2018 года, является обеспечение охраны коммерческих прав и интересов УЕФА, а также прав интеллектуальной собственности УЕФА.

Законодателями предлагается установить административную ответственность за продажу и перепродажу неуполномоченными лицами билетов на финал Лиги чемпионов УЕФА или финал женской Лиги чемпионов УЕФА.

Такая ответственность, согласно проекту, будет предусматриваться для лиц, которым УЕФА не предоставил права продажи, путем установления санкции в статье 51-3 в виде штрафа от 30 до 300 нмдг (от 510 до 5100 гривен).

Кроме того, проектом предлагается запретить самовольное размещение на зданиях принимающего города рекламы и фресок с прямой или непрямой ссылкой на УЕФА или финал Лиги чемпионов УЕФА, коммерческих партнеров или участников. Запрещается также использование видеозаписей и отрывков матчей финала Лиги чемпионов в коммерческих целях без разрешения УЕФА. Среди прочего запрещается использование без разрешения информации относительно даты и места проведения финала Лиги чемпионов или финала женской Лиги чемпионов, имен участников команд с целью использования репутации УЕФА.

Данный проект закона в случае его принятия будет действовать со дня его опубликования до 1 июня 2018 года, кроме положений об административной ответственности, действие которых продлится до 31 декабря текущего года.