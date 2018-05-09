Сегодня 09 мая 2018 года, 16:35

Дело «Украина против России» передано в Большую палату Европейского суда

Палата Европейского суда по правам человека решила передать Большой палате суда четыре дела «Украина против России», касающиеся нарушений прав человека в оккупированном Крыму и на востоке Украины.

Об этом говорится в сообщении Европейского суда, передает «УП».

«Палата Европейского суда по правам человека, которая рассматривает четыре межгосударственных заявления, поданных Украиной против России, решила отказаться от юрисдикции над ними в пользу Большой Палаты», — говорится в сообщении.

В Большой палате 17 судей, в то время как в стандартных делах решения выносят семь судей Европейского суда.

Большая палата уполномочена рассматривать только те дела, которые были переданы ей, и только в трех случаях палата может отказаться от своей юрисдикции в пользу Большой Палаты при определенных обстоятельствах. В частности, это происходит, если дело, находящееся на рассмотрении палаты, поднимает серьезный вопрос, касающийся толкования Европейской конвенции по правам человека или протоколов к ней.

Переданные дела касаются обвинений Украины в нарушениях Европейской конвенции по правам человека со стороны России и вооруженных групп, которые РФ контролирует. Заявления были поданы по нескольким статьям, включая статью 2 (право на жизнь), статью 3 (запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), статью 5 (право на свободу и безопасность), статью 6 (право на справедливое судебное разбирательство).

В первых двух делах правительство Украины утверждает, что с 27 февраля 2014 года Российская Федерация, осуществляя контроль над АР Крым, который является неотъемлемой частью Украины, и над сепаратистами и вооруженными группами, действующими на востоке Украины, нарушила Конвенцию.

Два других дела касаются событий в Крыму и на Восточной Украине с сентября 2014 года. Правительство Украины утверждает, что РФ установила контроль и продолжает контролировать Крым, фактически контролирует районы Донецка и Луганска. Таким образом, настаивает украинское правительство, Россия несет ответственность за многочисленные нарушения Конвенции этих районах.

Напомним: первую жалобу в Европейский суд по правам человека Украина подала 13 марта 2015 года, в жалобе речь идет о захвате Россией Крымского полуострова и событиях, произошедших позже на востоке Украины. Жалоба касается многочисленных нарушений прав человека.

Среди претензий к России — применение РФ принудительного гражданства в Крыму.

Украина подала уже пять жалоб в Европейский суд по правам человека на действия РФ относительно незаконной аннексии Крыма, а также об ответственности России за события на Донбассе.