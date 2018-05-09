Сегодня 09 мая 2018 года, 16:36

Судья заявила о вмешательстве в ее деятельность со стороны вкладчиков «Дельта Банка»

ВСП проанализирует конфликт, который имел место в Хозяйственном суде города Киева

Судья Хозяйственного суда города Киева Екатерина Головина уведомила Высший совет правосудия о вмешательстве в ее профессиональную деятельность со стороны ОО «Союз вкладчиков АО «Дельта Банк». Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины.

Судья отмечает, что в производстве суда находится дело по иску физического лица — предпринимателя к Национальному банку Украины, ПАО «Дельта Банк», с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчиков — Фонд гарантирования вкладов физических лиц, о признании недействительным договора залога имущественных прав, заключенного между ПАО «Дельта Банк» и НБУ.

Постановлением Хозяйственного суда города Киева по указанному иску было открыто производство, в привлечении третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора — общественной организации «Союз вкладчиков АО «Дельта Банк» отказано. Во время подготовительного заседания в зале присутствовали представители указанной организации как свободные слушатели, которые проводили видеосъемку без получения разрешения суда. Следует отметить, что, согласно части 4 статьи 7 Гражданского процессуального кодекса Украины, лица, присутствующие в зале судебного заседания, могут проводить в зале судебного заседания видеосъемку без получения отдельного разрешения суда, но с учетом ограничений, установленных настоящим Кодексом.

Как отмечает пресс-центр судебной власти, в удовлетворении повторных ходатайств, поданных представителем истца в указанном подготовительном заседании, было отказано, что, по мнению судьи, стало основанием для заявления отвода председательствующему судье по делу.

Как сообщает судья, во время перерыва в заседании представители организации агрессивно высказывались в ее адрес, обвиняли в коррупционных деяниях, заставляли взять самоотвод по делу, угрожали жизни и здоровью. Судья расценивает это как психологическое и моральное давление на нее при принятии решения.

По словам судьи, все действия совершались общественными активистами с использованием собственных средств видеосъемки в присутствии других участников дела и продолжались, пока не был вызван судебный распорядитель.

Судья Екатерина Головина считает, что такое поведение участников общественной организации, подлежащее квалификации по статье 376 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность судебных органов), осуществлялось с целью воздействия на нее для получения выгодного для истца решения по делу и дискредитации судьи.

Другие факты давления более подробно изложены в письме судьи, текст которого доступен по ссылке.

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