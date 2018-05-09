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КМУ обяжет «Укрзализныцю» перечислять 30% чистой прибыли в госбюджет

09 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

На сайте Министерства экономического развития и торговли Украины зарегистрирован проект постановления Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы деятельности публичного акционерного общества «Укрзализныця».

Предусматривается установить для ПАО «Укрзализныця» размер базового норматива отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году, в размере 30 процентов путем внесения изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2018 №139.

Также предлагается утвердить:

- годовой отчет ПАО «Укрзализныця» за 2017 год с консолидированной финансовой отчетностью общества с заключением независимого аудитора ООО «Эрнст энд Янг Аудиторские услуги»;

- отчет правления ПАО «Укрзализныця» за 2017 год.

Кроме того, предложено признать работу правления ПАО «Укрзализныця» в 2017 году удовлетворительной. Также будут утверждены распределение чистой прибыли ПАО «Укрзализныця» за 2017 год и размер годовых дивидендов, определен срок выплаты дивидендов в государственный бюджет.

Согласно официальным данным, 30% от прибыли за 2017 год составит 33,15 млн грн.

Ознакомиться с документом можно по ссылке.

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