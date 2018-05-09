В прокуратуре считают, что СК РФ содействует «ДНР» и «ЛНР»

Генеральной прокуратурой Украины принимаются меры по недопущению нарушения прав военнослужащих Вооруженных Сил Украины, задействованных в проведении операции объединенных сил (ранее АТО) на востоке Украины, и их незаконному преследованию правоохранительными органами Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте ГПУ.
«Управлением по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование и процессуальное руководство в уголовном производстве по факту содействия Следственного комитета Российской Федерации террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР» путем привлечения заведомо невиновных граждан Украины к уголовной ответственности и жестокого обращения с ними», — отмечают в ГПУ.
В ходе расследования установлено, что в мае-июне 2014 года в структуре центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации (далее — СК РФ) создано Управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны.
Целью деятельности этого управления, как следует из официального сайта учреждения, является привлечение украинских военных к уголовной ответственности за якобы совершенные ими преступления в отношении мирных граждан.
То есть создание в структуре СК РФ указанного управления, а также возбуждение уголовных дел в отношении украинских военных направлены на содействие террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР» в их преступной деятельности.
Генеральной прокуратурой Украины получены данные о незаконном привлечении СК РФ к уголовной ответственности украинских военнослужащих за якобы совершенные преступления на территории Донецкой и Луганской областей.
Благодаря плодотворному сотрудничеству между Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины и Генеральной прокуратурой Украины сейчас уже получены неопровержимые доказательства несостоятельности выдвинутых обвинений девяти действующим и бывшим командирам бригад Вооруженных Сил Украины, большинство из которых вообще не находились в зоне проведения АТО в указанный период.
В связи с этим следователем Управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, ГПУ принято процессуальное решение о закрытии уголовного производства в отношении этих военнослужащих.
Как подчеркнули в ГПУ, «указанное решение в очередной раз подтверждает безосновательность обвинений СК РФ» и является доказательством незаконного привлечения граждан Украины к уголовной ответственности, в чем усматривается состав преступления, предусмотренный частью 2 статьи 372 УК Украины.
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