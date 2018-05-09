Сегодня 09 мая 2018 года, 15:05

Внесен законопроект, предусматривающий создание Единого реестра судебных экспертиз

Авторы законопроекта прогнозируют уменьшение нагрузки на следственных судей

В парламенте зарегистрирован законопроект №8336 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления гарантий независимости судебного эксперта и надлежащего обеспечения осуществления судебно-экспертной деятельности». Так, законопроектом предлагается внести изменения в статью 343 Уголовного кодекса Украины, предусмотрев уголовную ответственность за влияние на судебного эксперта и вмешательство в его деятельность, а также в статью 347 УК за умышленное уничтожение или повреждение имущества судебного эксперта.

Действующим законодательством уже предусмотрены некоторые гарантии независимости судебных экспертов. Так, статья 386 УК устанавливает уголовную ответственность за препятствование явке эксперта в суд, а также за принуждение к отказу от дачи показаний или заключения, за принуждение к даче заведомо ложных показаний или заключения.

Кроме существующих и предложенных гарантий законопроект вносит правку о том, что эксперты не смогут допрашиваться как свидетели.

Так, инициаторы законопроекта хотят внести в УПК изменение, в соответствии с которыми допрос эксперта будет возможен только на стадии судебного разбирательства. Авторы предлагают ввести институт письменного разъяснения заключения эксперта, такое разъяснение сможет получить следователь или прокурор, обращавшийся с ходатайством о назначении соответствующей экспертизы.

Также авторы законопроекта намерены упростить порядок назначения экспертиз. Законопроект исключает обязательное участие следственного судьи в назначении экспертиз в уголовном процессе: экспертиза проводится по обращению стороны уголовного производства или по поручению следственного судьи или суда. Таким образом, законодательные нормы будут приближены к нормам гражданского и хозяйственного процессов, согласно которым эксперт назначается судом или привлекается участником процесса.

Так, согласно предложенным законопроектом №8336 изменениям к УПК, сторона обвинения привлекает эксперта государственного специализированного учреждения при наличии оснований проведения экспертизы. В то же время сторона защиты сможет самостоятельно привлекать эксперта на договорных условиях. В случае недостаточности средств или при других объективных обстоятельствах сторона защиты имеет право обращаться к следователю или прокурору с ходатайствомо привлечении эксперта, а в случае отказа — к следственному судье. Таким образом, авторы законопроекта прогнозируют уменьшение нагрузки на следственных судей и ускорение стадии досудебного разбирательства.

Новаторским предложением законопроекта №8336 можно считать создание Единого государственного реестра судебных экспертиз, владельцем которого будет Министерство юстиции Украины. Получать извлечение из реестра смогут следователи, прокуроры, суды в рамках уголовного производства или при рассмотрении дел об административных правонарушениях. С помощью реестра можно будет отследить, в частности, номер соответствующего уголовного производства, дату назначения судебной экспертизы, инициатора назначения, назначенное государственное судебно-экспертное учреждение, вид судебной экспертизы и другие сведения.

Интересно, что месяцем ранее был зарегистрирован законопроект, целью которого является введение института самоуправления судебных экспертов (законопроект №8223 от 3 апреля с.г.). В частности, этим законопроектом предлагается создание Единого реестра судебных экспертов Украины и Реестра методик судебных экспертиз.