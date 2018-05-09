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В центре Киева полиция задержала некоторых участников и противников марша «Бессмертный полк»

09 мая 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Сегодня возле метро «Арсенальная» в столице проходит акция ко Дню Победы под названием «Бессмертный полк». Полиция задерживает противников и участников акции за провокационную символику и незаконные действия. Число участников марша превышает 1500 человек.

Так, на ул.Ивана Мазепы мужчина пытался прорвать кордон полиции, в результате инцидента задержан участник националистического движения из организации «Монолит», сообщает «УП».

Кроме того, недалеко от площади Славы правоохранители задержали мужчину, который пытался пронести ружье, сообщил в эфире «112 Украина» начальник ГУ НП Киева Андрей Крищенко. Также он сообщил еще о двух задержанных, пытавшихся использовать запрещенную символику.

«В управление полиции доставили двух мужчин: у одного во время поверхностной проверки изъяли штык-нож, другой пытался пройти на место проведения акции вне фильтрационных рамок. Правоохранители обнаружили двух женщин с запрещенной символикой. Их доставляют для составления административных материалов», — сообщил г-н Крищенко.

По данным 112.ua, была, в частности, задержана женщина с георгиевской лентой и портретом убитого публициста Олеся Бузины.

По словам Андрея Крищенко, в районе метро «Арсенальная» порядок обеспечивают около 2 тыс. правоохранителей, проводится поверхностная проверка, задействованы кинологи, применяются металлоискатели.

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