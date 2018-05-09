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Астролог оштрафован за опубликованное в соцсети предсказание победы В.Путина на выборах

09 мая 2018 года Источник:Pravo.ru

Суд в Приморском крае Российской Федерации по требованию Роскомнадзора оштрафовал астролога Александра Ремпеля. За несколько дней до выборов он опубликовал прогноз о победе Владимира Путина на президентских выборах, передает Pravo.ru со ссылкой на СМИ.

Предсказание было опубликовано в газете «Джентри» и на личной странице Ремпеля «ВКонтакте». В своем прогнозе астролог посвятил Владимиру Путину одно (первое) предложение: «Президентом Российской Федерации будет избран В.В.Путин».

«Я выпускаю газету, она вышла 15 марта, выборы состоялись 18 марта. Оказывается, в законе о выборах есть пункт, согласно которому за пять дней до выборов нельзя публиковать прогнозы. Я честно об этом не знал. За это и поплатился. Это мой косяк», — рассказал г-н Ремпель изданию «РБК». В марте Роскомнадзор направил ему уведомление о том, что дело отправлено в суд, позднее ему пришла повестка на 7 мая 2018 года. Однако мужчина предпочел не тратиться на поездку из Калининграда, где он живет, во Владивосток.

«Мы никого не штрафуем, решение принимает суд. Мы составляем протокол и отправляем его в суд, суд рассматривает и принимает решение. Да, протокол такой составляли», — отметили в приморском управлении Роскомнадзора.

В ближайшее время астролог ожидает получения уведомления с требованием заплатить штраф.

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