Сегодня 09 мая 2018 года, 13:30

Отныне семья должна декларировать доходы даже прописанных по другому адресу для назначения субсидии

Часто на квартиру, где прописан человек, оформлялась субсидия, исходя из количества не зарегистрированных, а фактически проживающих лиц

Семья должна декларировать доходы всех, даже тех, кто прописан по другому адресу. Об этом сообщает на своем сайте Министерство социальной политики Украины.

«Есть немало семей, в которых муж прописан по одному адресу, жена и дети — по другому. Мужчина работает, жена, скажем, в декретном отпуске или вообще не работает. Таким семьям ранее, с учетом того, что жена зарегистрирована с детьми в доме одна, предоставлялась большая субсидия, доходы мужа не учитывались, но деньги ежемесячно он приносил именно в эту семью», — объяснили в министерстве. В то же время на квартиру, где прописан человек, оформлялась субсидия, исходя из количества не зарегистрированных, а фактически проживающих лиц, отмечают чиновники. «Соответственно доходы такого человека не принимались во внимание для назначения помощи ни там, ни здесь», — уточняется.

Отмечается, что Минсоцполитики с 1 мая 2018 года изменяет форму декларации о доходах. Теперь декларировать необходимо будет доходы всех членов семьи (мужа, жены и несовершеннолетних детей), даже тех, кто зарегистрирован по другим адресам.

При этом социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания по адресу домохозяйства на таких лиц не рассчитываются. Таким образом, государство реагирует на социальную несправедливость и беспокоится о воссоединении украинских семей.

Понятие семьи объясняет Семейный кодекс в статье 3, добавили в Минсоцполитики.