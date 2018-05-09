Семья должна декларировать доходы всех, даже тех, кто прописан по другому адресу. Об этом сообщает на своем сайте Министерство социальной политики Украины.
«Есть немало семей, в которых муж прописан по одному адресу, жена и дети — по другому. Мужчина работает, жена, скажем, в декретном отпуске или вообще не работает. Таким семьям ранее, с учетом того, что жена зарегистрирована с детьми в доме одна, предоставлялась большая субсидия, доходы мужа не учитывались, но деньги ежемесячно он приносил именно в эту семью», — объяснили в министерстве. В то же время на квартиру, где прописан человек, оформлялась субсидия, исходя из количества не зарегистрированных, а фактически проживающих лиц, отмечают чиновники. «Соответственно доходы такого человека не принимались во внимание для назначения помощи ни там, ни здесь», — уточняется.
Отмечается, что Минсоцполитики с 1 мая 2018 года изменяет форму декларации о доходах. Теперь декларировать необходимо будет доходы всех членов семьи (мужа, жены и несовершеннолетних детей), даже тех, кто зарегистрирован по другим адресам.
При этом социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания по адресу домохозяйства на таких лиц не рассчитываются. Таким образом, государство реагирует на социальную несправедливость и беспокоится о воссоединении украинских семей.
Понятие семьи объясняет Семейный кодекс в статье 3, добавили в Минсоцполитики.
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