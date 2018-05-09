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Открыто уголовное производство по факту отравления детей в Черкассах

09 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Полиция открыла уголовное производство по факту массового отравления детей в Черкассах, сообщает сайт МВД Украины.

8 мая 2018 года в полицию города Черкассы поступило сообщение о том, что в одной из школ города Черкассы около 20 детей потеряли сознание. Детьми занимаются медицинские работники. На месте происшествия работают сотрудники полиции, спасатели и другие службы.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Причины ухудшения состояния у детей устанавливаются.

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