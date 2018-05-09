Открыто уголовное производство по факту отравления детей в Черкассах

Полиция открыла уголовное производство по факту массового отравления детей в Черкассах, сообщает сайт МВД Украины.
8 мая 2018 года в полицию города Черкассы поступило сообщение о том, что в одной из школ города Черкассы около 20 детей потеряли сознание. Детьми занимаются медицинские работники. На месте происшествия работают сотрудники полиции, спасатели и другие службы.
По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Причины ухудшения состояния у детей устанавливаются.
Сохранить:
Контакты:
Автомобиль припаркован на тротуаре и мешает движению пешеходов. Ваши действия?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!
Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: