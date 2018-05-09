Сегодня 09 мая 2018 года, 11:47

Оценив риски, НБУ планирует обновить свою антикоррупционную программу

Национальный банк Украины во исполнение украинского законодательства и в рамках подготовки обновленной антикоррупционной программы проводит периодическую оценку коррупционных рисков в собственной деятельности. Об этом говорится в решении правления Национального банка Украины от 7 мая 2018 года №260-рш «О проведении оценки коррупционных рисков в деятельности Национального банка Украины», передает сайт регулятора.

По результатам оценки планируется актуализировать описание идентифицированных коррупционных рисков при выполнении подразделениями Национального банка Украины своих функций и задач и подготовить предложения относительно мероприятий по устранению или минимизации уровня выявленных коррупционных рисков в деятельности Национального банка.

С учетом проведенной оценки вскоре произойдет обновление антикоррупционной программы Национального банка, целью выполнения которой является совершенствование системы предотвращения и противодействия коррупции, обеспечение соблюдения требований антикоррупционного законодательства в Национальном банке Украины.