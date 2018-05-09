Сегодня 09 мая 2018 года, 11:48

ГПУ направила в суд дело против экс-министра Эдуарда Ставицкого

Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении экс-председателя правления НАК «Надра Украины», бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого, который подозревается в краже объектов комплекса отдыха «Пуща-Водица» урочища «Межигорье».

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

По данным ГПУ, следователи завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении г-на Ставицкого, частного нотариуса Киевского городского нотариального округа и директора ООО «Танталит». Он подозревается в том, что в сговоре с бывшим президентом Виктором Януковичем незаконно завладел и легализовал объекты «Пущи-Водицы» стоимостью 540 млн гривен.

Следствие выяснило, что преступники вывели эти объекты из ведения Государственного управления делами и передали в уставный капитал «Надра Украины», после чего передали эти объекты в частные руки.

Что касается других лиц, подозреваемых в данном уголовном производстве, скрывающихся от органа досудебного расследования, а именно В.Януковича и А.Януковича, продолжается рассмотрение судом ходатайств о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования», — сообщили в ГПУ.

Как сообщалось, еще летом 2017 года суд вернул государству Межигорье.