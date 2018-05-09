ГПУ направила в суд дело против экс-министра Эдуарда Ставицкого

Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении экс-председателя правления НАК «Надра Украины», бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого, который подозревается в краже объектов комплекса отдыха «Пуща-Водица» урочища «Межигорье».
Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
По данным ГПУ, следователи завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении г-на Ставицкого, частного нотариуса Киевского городского нотариального округа и директора ООО «Танталит». Он подозревается в том, что в сговоре с бывшим президентом Виктором Януковичем незаконно завладел и легализовал объекты «Пущи-Водицы» стоимостью 540 млн гривен.
Следствие выяснило, что преступники вывели эти объекты из ведения Государственного управления делами и передали в уставный капитал «Надра Украины», после чего передали эти объекты в частные руки.
Что касается других лиц, подозреваемых в данном уголовном производстве, скрывающихся от органа досудебного расследования, а именно В.Януковича и А.Януковича, продолжается рассмотрение судом ходатайств о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования», — сообщили в ГПУ.
Как сообщалось, еще летом 2017 года суд вернул государству Межигорье.
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