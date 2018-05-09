Сегодня 09 мая 2018 года, 11:47

«Ощадбанк» взыскал почти 1 млрд грн с акционера «Укртелекома»

Государственный «Ощадбанк» в Верховном Суде взыскал более 960 млн грн с ООО «ЕСУ» — акционера ПАО «Укртелеком». Об этом говорится в пресс-релизе банка, передает UBR со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

Согласно решению суда, государственное финансовое учреждение получило право на принудительное взыскание с компании «ЕСУ» задолженности по номинальной стоимости облигаций серии «С» и купонного дохода, эмитентом которых является «ЕСУ», так как «ЕСУ» с июля 2015 года не платило государственному банку купонный доход по облигациям.

Как известно, в 2011 году компания «ЕСУ» выкупила оператора «Укртелеком», заплатив 10,57 млрд грн за 92,79% акций. Покупка частично была профинансирована двумя государственными банками. В конце апреля 2013 года «Укрэксимбанк» приобрел облигации ESU номинальной стоимостью 2,24 млрд грн. В то же время «Ощадбанк» приобрел облигации ESU номиналом около 2 млрд грн. В 2017 году ФГИ обвинил «ЕСУ» в неисполнении инвестобязательств, состоявших во вложении 450 млн долларов США инвестиций и передаче государству спецсети связи, и к середине декабря добился в судах двух инстанций решения о возврате 92,79% акций в госсобственность.