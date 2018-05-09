Сегодня 09 мая 2018 года, 10:05

«Консолидироваться ради соблюдения мира». Омбудсмен призвала мирно отпраздновать 9 мая

Уполномоченный Верховной Рады Украины по вопросам прав человека Людмила Денисова призвала граждан Украины проявить толерантность и соблюдать законность.

«8 и 9 мая ко Дню памяти и примирения и 73-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне в Украине состоится ряд мероприятий. С целью чествования подвига старшего поколения и увековечения памяти жертв Второй мировой войны Уполномоченный Людмила Денисова призывает представителей политических партий, организаций и общественность быть толерантными, соблюдать законы и не нарушать права человека во время массовых праздничных мероприятий», — сообщается на сайте омбудсмена.

«Моя позиция абсолютно аполитична. Каждый человек должен чувствовать себя в безопасности во время празднования 8 и 9 мая. В страшные годы войны украинские ветераны боролись за право каждого из нас на жизнь и свободу. Мы должны уважать их подвиг и уважать право каждого иметь свои памятные даты. Призываю всех быть толерантными друг к другу, воспринимать без агрессии мысли и убеждения, которые отличаются от собственных, и иметь терпимость. Тем более сейчас, когда право на жизнь находится под угрозой на востоке страны. Сегодня мы должны консолидироваться ради соблюдения мира и показать единство украинского общества», — обращается к общественности г-жа Денисова.

По словам омбудсмена, каждый человек имеет право на свободу мысли и слова и свободное выражение своих убеждений. Людмила Денисова просит всех граждан, независимо от их политических взглядов и позиций, уважать права других и не устраивать провокаций. Уполномоченный убеждена, что представители правоохранительных органов, со своей стороны, должны неуклонно придерживаться законности во время массовых мероприятий.