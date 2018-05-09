Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 09 мая 2018 года, 10:05

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

«Консолидироваться ради соблюдения мира». Омбудсмен призвала мирно отпраздновать 9 мая

09 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Уполномоченный Верховной Рады Украины по вопросам прав человека Людмила Денисова призвала граждан Украины проявить толерантность и соблюдать законность.

«8 и 9 мая ко Дню памяти и примирения и 73-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне в Украине состоится ряд мероприятий. С целью чествования подвига старшего поколения и увековечения памяти жертв Второй мировой войны Уполномоченный Людмила Денисова призывает представителей политических партий, организаций и общественность быть толерантными, соблюдать законы и не нарушать права человека во время массовых праздничных мероприятий», — сообщается на сайте омбудсмена.

«Моя позиция абсолютно аполитична. Каждый человек должен чувствовать себя в безопасности во время празднования 8 и 9 мая. В страшные годы войны украинские ветераны боролись за право каждого из нас на жизнь и свободу. Мы должны уважать их подвиг и уважать право каждого иметь свои памятные даты. Призываю всех быть толерантными друг к другу, воспринимать без агрессии мысли и убеждения, которые отличаются от собственных, и иметь терпимость. Тем более сейчас, когда право на жизнь находится под угрозой на востоке страны. Сегодня мы должны консолидироваться ради соблюдения мира и показать единство украинского общества», — обращается к общественности г-жа Денисова.

По словам омбудсмена, каждый человек имеет право на свободу мысли и слова и свободное выражение своих убеждений. Людмила Денисова просит всех граждан, независимо от их политических взглядов и позиций, уважать права других и не устраивать провокаций. Уполномоченный убеждена, что представители правоохранительных органов, со своей стороны, должны неуклонно придерживаться законности во время массовых мероприятий.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 19 (1062) от 08/05/18 Свежий номер

Евроинтеграция

№ 19 (1062)
Государство и юристы

Свод править

Отрасли практики

Создание коллизии

Судебная практика

Проверенное лицо

Тема номера:

Гордая местность

Архив голосованийVox Populi

Автомобиль припаркован на тротуаре и мешает движению пешеходов. Ваши действия?

царапаете кузов авто/ломаете зеркало/рисуете послание водителю перманентным маркером;

вызываете полицию и дожидаетесь ее приезда;

фотографируете нарушение и пишете гневный пост в ФБ;

обходите автомобиль по проезжей части или газону;

паркуете свой автомобиль рядом.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!

Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом