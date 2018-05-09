Сегодня 09 мая 2018 года, 10:05

Telegram оспорит судебное решение о предоставлении ФСБ ключей шифрования

Юристы мессенджера Telegram подали апелляционную жалобу на отказ Верховного суда отменить приказ ФСБ о предоставлении ключей от переписки в мессенджерах. Об этом сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, передает Forklog.

Жалоба направлена в Апелляционную коллегию Верховного Суда РФ.

В документе говорится, что на запрашиваемую ФСБ информацию должна распространяться тайна переписки, поскольку с помощью ключей шифрования спецслужба сможет «осуществлять контроль за перепиской всех пользователей Telegram».

«Кроме того, суд не рассмотрел в данном случае доводы истца с позиции соблюдения необходимого баланса между защитой публичных и частных интересов. Оспариваемый приказ предусматривает обязанность компании передать ФСБ России ключи дешифрования, которые позволили бы получить доступ к переписке всех пользователей данного мессенджера, а не только лиц, заподозренных в преступлениях», — отмечается в тексте жалобы.

Напомним: из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования Telegram в апреле 2018 года заблокирован в России. Полностью ограничить доступ к мессенджеру Роскомнадзору не удалось, однако в результате попыток сделать это в России оказался усложненным доступ к сотням других сайтов и сервисов.