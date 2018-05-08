Сегодня 08 мая 2018 года, 17:37

Банк не предоставит информацию поверенному без надлежащим образом оформленного права доступа к банковской тайне

ВС обратил внимание на отсутствие письменного согласия клиента банка на раскрытие банковской тайны

Информацию, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента, в том числе о его финансовом состоянии и деятельности, а также о взаимоотношениях с ним или третьими лицами при предоставлении банковских услуг, действующее законодательство относит к банковской тайне, обеспечение которой возлагается на банк. Вместе с тем банк по требованию клиента обязан предоставить информацию и консультации по вопросам оказания банковских услуг. Может ли в таком случае лицо, являющееся клиентом банка, реализовать такое право через своего представителя? Может. Но у поверенного должны быть надлежащие и четко определенные полномочия от доверителя на получение информации, содержащей банковскую тайну в отношении доверителя. В частности, к такому выводу пришел Верховный Суд (ВС) в деле №646/11506/15-ц, постановление по которому принято 5 апреля 2018 года.

ВС указал, что, согласно статье 1003 ГК Украины, в договоре поручения или в выданной на основании договора доверенности должны быть четко определены юридические действия, которые следует совершить поверенному. Такие действия должны быть правомерными, конкретными и осуществляемыми.

Суд признал правильными выводы местного и апелляционного судов, которые исходили из отсутствия письменного запроса непосредственно от клиента банка как собственника информации, содержащей банковскую тайну, а также из отсутствия его письменного разрешения на раскрытие банковской тайны.

В то же время, исследовав доверенность, выданную истцом своему представителю, ВС установил, что в ней неконкретно определены полномочия относительно получения поверенным информации, содержащей банковскую тайну, указанная доверенность не содержит сведений о том, какие именно действия необходимо совершить поверенному в отношениях с банком. Содержание доверенности нельзя признать достаточно конкретным, чтобы банк мог сделать вывод о наличии разрешения его клиента на совершение именно таких действий.

Более подробно об аргументации Верховного Суда можно ознакомиться в статье «Проверенное лицо» в газете «Юридическая практика» №18-19/1062-1063 от 8 мая 2018 года