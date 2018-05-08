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Банк не предоставит информацию поверенному без надлежащим образом оформленного права доступа к банковской тайне

08 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика
ВС обратил внимание на отсутствие письменного согласия клиента банка на раскрытие банковской тайны ВС обратил внимание на отсутствие письменного согласия клиента банка на раскрытие банковской тайны

Информацию, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента, в том числе о его финансовом состоянии и деятельности, а также о взаимоотношениях с ним или третьими лицами при предоставлении банковских услуг, действующее законодательство относит к банковской тайне, обеспечение которой возлагается на банк. Вместе с тем банк по требованию клиента обязан предоставить информацию и консультации по вопросам оказания банковских услуг. Может ли в таком случае лицо, являющееся клиентом банка, реализовать такое право через своего представителя? Может. Но у поверенного должны быть надлежащие и четко определенные полномочия от доверителя на получение информации, содержащей банковскую тайну в отношении доверителя. В частности, к такому выводу пришел Верховный Суд (ВС) в деле №646/11506/15-ц, постановление по которому принято 5 апреля 2018 года.

ВС указал, что, согласно статье 1003 ГК Украины, в договоре поручения или в выданной на основании договора доверенности должны быть четко определены юридические действия, которые следует совершить поверенному. Такие действия должны быть правомерными, конкретными и осуществляемыми.

Суд признал правильными выводы местного и апелляционного судов, которые исходили из отсутствия письменного запроса непосредственно от клиента банка как собственника информации, содержащей банковскую тайну, а также из отсутствия его письменного разрешения на раскрытие банковской тайны.

В то же время, исследовав доверенность, выданную истцом своему представителю, ВС установил, что в ней неконкретно определены полномочия относительно получения поверенным информации, содержащей банковскую тайну, указанная доверенность не содержит сведений о том, какие именно действия необходимо совершить поверенному в отношениях с банком. Содержание доверенности нельзя признать достаточно конкретным, чтобы банк мог сделать вывод о наличии разрешения его клиента на совершение именно таких действий.

Более подробно об аргументации Верховного Суда можно ознакомиться в статье «Проверенное лицо» в газете «Юридическая практика» №18-19/1062-1063 от 8 мая 2018 года

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