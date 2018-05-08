Сегодня 08 мая 2018 года, 19:17

АМКУ проводит мониторинг гостиниц в Киеве из-за информации о росте цен перед финалом ЛЧ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал официальный мониторинг гостиниц в Киеве из-за информации о росте цен перед финалом Лиги чемпионов. Об этом сообщил глава Киевского областного территориального управления АМКУ Алексей Хмельницкий, передает «Новое время» со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

«Из-за ажиотажа, вызванного сообщениями о повышении цен отелями на период проведения финала Лиги чемпионов, Киевское территориальное отделение АМКУ начало официальный мониторинг рынка предоставления гостиничных услуг в столице», — отметил он.

В то же время г-н Хмельницкий сказал, что из-за нехватки информации пока рано говорить о возможном сговоре или открытии дела.

Ранее сообщалось, что Министерство экономического развития и торговли Украины создало комиссию, которая будет заниматься проверкой гостиниц и других мест предоставления услуг по временному размещению, а также выдачей им соответствующих сертификатов.