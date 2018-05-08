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Суд в Баку отпустил подозреваемого в избиении народного депутата Мустафы Найема

08 мая 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Суд в Азербайджане отпустил Магомеда-Амина Саитова, подозреваемого в избиении народного депутата Украины Мустафы Найема, под личное обязательство.

Об этом в комментарии «УП» сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

«Суд в Азербайджане избрал для Саитова личное обязательство, поэтому его отпустили», — пояснила г-жа Сарган и отметила, что теперь он обязан прибыть в правоохранительные органы по их требованию.

Саитова задержали в Баку, 5 мая ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Сарган объяснила, что украинская сторона готовит материалы для экстрадиции в Украину подозреваемого в избиении народного депутата.

На вопрос, как долго будут готовиться соответствующие документы и когда их должны прислать в Баку, пресс-секретарь ответила: «Сегодня-завтра, возможно, их подготовили и направили еще вчера».

Сам нардеп в Facebook написал, что в любом случае остается вопрос, почему азербайджанский суд отпустил подозреваемого, учитывая предъявленные ему обвинения.

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