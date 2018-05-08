Суд в Баку отпустил подозреваемого в избиении народного депутата Мустафы Найема

Суд в Азербайджане отпустил Магомеда-Амина Саитова, подозреваемого в избиении народного депутата Украины Мустафы Найема, под личное обязательство.
Об этом в комментарии «УП» сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
«Суд в Азербайджане избрал для Саитова личное обязательство, поэтому его отпустили», — пояснила г-жа Сарган и отметила, что теперь он обязан прибыть в правоохранительные органы по их требованию.
Саитова задержали в Баку, 5 мая ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства.
Сарган объяснила, что украинская сторона готовит материалы для экстрадиции в Украину подозреваемого в избиении народного депутата.
На вопрос, как долго будут готовиться соответствующие документы и когда их должны прислать в Баку, пресс-секретарь ответила: «Сегодня-завтра, возможно, их подготовили и направили еще вчера».
Сам нардеп в Facebook написал, что в любом случае остается вопрос, почему азербайджанский суд отпустил подозреваемого, учитывая предъявленные ему обвинения.
Сохранить:
Контакты:
Автомобиль припаркован на тротуаре и мешает движению пешеходов. Ваши действия?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!
Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: