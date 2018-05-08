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Киевсовет назвал причины, по которым нужно отложить введение в действие закона о ЖКУ

08 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

На сайте Киевского городского совета зарегистрирован проект решения «Об обращении Киевского городского совета к Верховной Раде Украины о внесении изменений в законодательство Украины».

В данном обращении Киевсовет требует на год отложить вступление в силу Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах».

В пояснительной записке сообщается, что правительством и центральными органами исполнительной власти должно быть разработаны и внесены изменения более чем в 30 нормативных актов. По состоянию на 18 апреля с.г. Кабинетом Министров Украины было разработано всего лишь шесть новых нормативных актов, один из которых направлен на согласование в центральные органы исполнительной власти, остальные пять — дорабатываются Минрегионом. К тому же 19 подзаконных актов еще требуют внесения изменений.

Киевский городской совет глубоко взволнован такой ситуацией, поскольку в городе Киеве размещено более 11 тыс. многоквартирных жилых домов, восемь тысяч из них содержатся коммунальными управляющими компаниями по обслуживанию жилищного фонда.

Из-за сжатых сроков разработки и утверждения около 30 подзаконных нормативных актов (до 11 июня с.г.) возникают риски их непринятия в установленные сроки. Поэтому в Киесовете предлагают перенести на год дату вступления закона в силу.

Документ доступен по ссылке.

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