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СМИ: в России биткоин признан активом и может быть взыскан

08 мая 2018 года Источник:Ведомости

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы вынес прецедентное решение, обязав предпринимателя-банкрота Илью Царькова передать финансовому управляющему доступ к криптовалютному кошельку для пополнения конкурсной массы. Об этом сообщают «Ведомости», передает Forklog.

Как объяснил финансовый управляющий Алексей Леонов, своим решением суд косвенно признал криптовалюту имуществом и признал ее ценность.

«Мы продвинули цифровое общество в России вперед», — прокомментировал А.Леонов решение апелляционной инстанции.

На электронном криптокошельке Ильи Царькова на 21 февраля было почти 0.2 BTC (по текущим котировкам более 1840 долларов США) — эти сведения представители И.Царькова раскрыли по требованию суда. На прошлых заседаниях представители предпринимателя заявляли, что он сам сообщил финансовому управляющему о принадлежащей ему криптовалюте.

Пока г-н Леонов не знает, как будет реализовывать биткоины И.Царькова. Порядок реализации тоже определяется судом по предварительному решению кредиторов, отмечает он.

Ответчик заявил, что будет обжаловать это решение.

Напомним: Илья Царьков был признан банкротом в октябре 2017 года, его долг перед Славинвестбанком по договору поручительства в обеспечение обязательств ООО «Автомоторс» составляет 18,9 млн рублей.

В конце февраля Арбитражный суд Москвы, рассматривающий дело Ильи Царькова, отказался включить криптовалюту в конкурсную массу. Тогда представители г-на Царькова объясняли, что норм, регулирующих оборот виртуальных валют, в России пока не существует, что не дает оснований причислить ее к конкурсной массе и в дальнейшем реализовать в пользу кредиторов.

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