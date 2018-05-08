Сегодня 08 мая 2018 года, 17:37

Мининфраструктуры отреагировало на осмотр российскими пограничниками судов, идущих через Керченский пролив

8 мая 2018 года в Министерстве инфраструктуры Украины состоялось расширенное совещание по вопросам обсуждения противоправных действий Российской Федерации, в частности, касающихся введения представителями Российской Федерации осмотра судов, независимо от их флага, следующих в порты г.Бердянска и г.Мариуполя через Керченский пролив. Об этом сообщается на сайте Мининфраструктуры.

В совещании приняли участие глава Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс, первый заместитель постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым Изет Гданов, представители Министерства иностранных дел Украины, Министерства экономического развития и торговли Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Государственной пограничной службы Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, «Укрзализныци», «Укртрансбезопасности» и т.д.

Министр инфраструктуры Владимир Омельян заявил, что осмотр российскими пограничниками судов, идущих через Керченский пролив в порты Мариуполя и Бердянска, незаконен: «Это очередное грубое нарушение международных правовых норм со стороны российских властей. Мы понимаем, что этот шаг является сознательным, следующие шаги спрогнозировать сложно. Украина будет реагировать комплексно».