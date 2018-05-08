2 мая 2018 года зарегистрирован законопроект о ратификации финансового соглашения (проект «Высшее образование Украины») между Украиной и Северной экологической финансовой корпорацией. Напомним, что финансовое соглашение подписано 16 декабря 2016 года.
Проект инициировал Президент Украины Петр Порошенко. Цель документа — ратификация финансового соглашения для обеспечения реализации проекта, способствующего дальнейшему привлечению средств для осуществления мер по повышению энергоэффективности зданий государственных университетов, связанных с образовательным процессом.
Предложенный проект направлен на приведение системы высшего образования в Украине к мировым стандартам энергоэффективности. Данный законопроект в сфере высшего образования для Украины впервые предложен совместно с Европейским инвестиционным банком и поддержан НЕФКО.
Так, для реализации проекта «Высшее образование Украины» Европейский инвестиционный банк предоставил Украине кредит в сумме 120 млн евро. С украинской стороны предусматривается софинансирование в размере 30 млн евро за счет средств госбюджета, университетов или других источников.
Заемщиком ресурсов будет выступать Украина в лице Министерства финансов Украины, а ответственным исполнителем — Министерство образования и науки Украины. При этом конечным бенефициаром проекта выступят государственные учреждения высшего образования, соответствующие определенным в рамках проекта критериям.
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