Сегодня 08 мая 2018 года, 15:54

Среди юристов, претендующих в аудиторы НАБУ, — партнер МЮФ Baker & McKenzie

Центр противодействия коррупции проанализировал материалы пяти кандидатов, участвующих в новом конкурсе на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины. В списке, согласно анализу ЦПК, правозащитник, два пенсионера, адвокат из Израиля и бывший прокурор США. Об этом сообщает Hromadske.

Так, на конкурс отправились Валерий Небога, Юрий Лихненко, Владимир Василенко, Вадим Меламед и Томас Файерстоун.

Валерий Небога — пенсионер. Известно, что он в 2015 году участвовал в конкурсе на должность директора НАБУ, позже подавал заявки на различные должности от детектива до руководителя управления. Как добавляет ЦПК, в 2017 году Небога подавал заявку на должность аудитора НАБУ от парламента, но его заявка, по мнению комитета, не соответствовала квалификационным условиям конкурса, поэтому кандидатуру не ставили даже на голосование.

Юрий Лихненко также является пенсионером и одновременно председателем организации «Антимафия». Он также в 2015 году подавал заявку на должность директора НАБУ, а позже — на руководителя Одесского управления Антикоррупционного бюро. Последний раз г-н Лихненко работал в правоохранительных органах более 20 лет назад.

«Имеет предвзятое отношение к работе Антикоррупционного бюро, о чем высказывался во время избрания в Совет общественного контроля при НАБУ», — заявляет ЦПК.

Владимир Василенко — правозащитник, работал судьей в международном суде ООН и был представителем Украины в Совете ООН по правам человека. Ранее его кандидатуру на аудитора НАБУ предлагал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Вадим Меламед — адвокат, нотариус, последние 25 лет живет в Израиле, где имеет собственную юридическую компанию «Вадим Меламед, адвокаты и нотариус». В 2015 году он принимал участие в конкурсе на должность директора НАБУ. Как отмечает ЦПК, г-н Меламед не соответствует требованиям к аудитору НАБУ, поскольку не имеет «значительного опыта работы в органах досудебного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях».

Этот кандидат последние 25 лет работал в Израиле исключительно как адвокат, занимаясь в основном трудовым правом и юридической помощью эмигрантам из Украины. При этом г-н Меламед также получил единую рекомендацию от общественной организации, директором которой является сам.

Томас Файерстоун — американец, бывший прокурор США, партнер МЮФ Baker & McKenzie. Имеет значительный опыт в органах досудебного расследования и прокуратуре США: шесть лет работал в отделе по борьбе с организованной преступностью прокуратуры США в Нью-Йорке, где специализировался на делах российских олигархов и чиновников, связанных с коррупцией и отмыванием средств. Он также был главным прокурором по делу об экстрадиции российского топ-чиновника Павла Бородина в Швейцарию по обвинению в отмывании и хищении средств.

Как сообщает издание Лента.ру, в 2013 году г-н Файерстоун был объявлен персоной нон-грата в Российской Федерации.