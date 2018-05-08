Сегодня 08 мая 2018 года, 15:54

Укравтодор с мая ограничивает движение тяжеловесного транспорта при жаре выше +28 С

Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) обратилось в Федерацию работодателей Украины с просьбой содействовать уменьшению разрушений асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования. Об этом сообщается на сайте ФРУ.

«Обращаем внимание перевозчиков, что Укравтодор при температурных показателях воздуха выше +28°C с мая 2018 года в дневное время суток применяет ограничения и запрет движения по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения тяжеловесных транспортных средств фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, кроме транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций», — отмечают в Федерации.

С этой целью на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты. Для временной стоянки транспортных средств используются 900 площадок в полосах отвода дорог и возле объектов дорожного сервиса. Соблюдение водителями грузовых транспортных средств весовых параметров и требований дорожных знаков будет осуществляться территориальными подразделениями Укртрансбезопасности и соответствующими областными подразделениями Нацполиции.

Информация о введении указанных ограничений и запрета движения размещена на веб-сайте Укравтодора и в СМИ. Укравтодор просит пользователей дорог и перевозчиков с пониманием отнестись к вопросу сохранения дорог от преждевременных разрушений и соблюдать условия временных ограничений движения.