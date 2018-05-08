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В Гааге создан специализированный суд по вопросам искусства

08 мая 2018 года Источник:Pravo.ru

В Гааге основали спецсуд по вопросам искусства, пишет Pravo.ru со ссылкой на другие СМИ.

Арбитражный суд по искусству (Court of Arbitration for Art) утвержден Институтом арбитража Нидерландов в мае этого года, сообщает CDR. Новый орган будет специализироваться на спорах, связанных с подлинностью работ, а также на других вопросах, возникающих между аукционными домами, коллекционерами, продавцами и музеями.

Суд искусств будет рассматривать споры, которые возникают по всему миру, запуск его работы запланирован на 7 июня с.г. Новый суд будет находиться в Гааге, к его компетенции относятся коммерческие и государственные споры, а работать он будет в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией.

Акцент сделали на экспертной оценке опытных юристов-искусствоведов. Арбитражный суд по искусству будет решать вопросы авторских прав и сопряженные вопросы собственности, а также подлинности экспонатов. Отмечается, что, как правило, подобные споры носят международный характер, инициаторы создания такого суда отмечают, что в мире искусства «скептически относятся к способности судов рассматривать такие споры», поэтому специализированный суд может решить подобную проблему. Нередко приглашенные сторонами эксперты имеют разногласия в экспертизах, в случае с новым институтом экспертов назначает сам суд, для обеспечения нейтралитета привлекается группа специалистов, а оплачивать такую экспертизу будут стороны в равной мере.

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