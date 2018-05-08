Сегодня 08 мая 2018 года, 14:12

НКЦБФР усовершенствовала процедуру допуска ценных бумаг к торгам на биржах

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на заседании, которое состоялось 3 мая 2018 года, одобрила изменения к Положению о функционировании фондовых бирж, которыми усовершенствована деятельность фондовых площадок и урегулирована процедура допуска ценных бумаг эмитента на фондовой бирже. Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.

Как известно, эмитенты, ценные бумаги которых допущены к биржевым торгам, а также банки, страховщики, негосударственные пенсионные фонды, другие финансовые учреждения, согласно Закону Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», относятся к категории «предприятий, представляющих общественный интерес». В законодательстве существенно повышены требования к указанной категории компаний относительно бухгалтерского учета и аудита. В частности, они должны составлять и подавать отчетность в соответствии с МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности), иметь бухгалтерскую службу, корпоративного секретаря и обязательно проводить аудит своей финансовой отчетности.

Закон также предусматривает распределение предприятий на микропредприятия, малые, средние или крупные предприятия. К крупным относятся предприятия, показатели годовой финансовой отчетности которых соответствуют как минимум двум критериям из трех установленных: балансовая стоимость активов — более 20 млн евро, чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) — более 40 млн евро, среднее количество работников — свыше 250 человек.

Согласно новой редакции Положения, владельцы ценных бумаг «крупных предприятий» и публичных акционерных обществ получают право по собственной инициативе включить такие ценные бумаги в биржевой список путем подачи соответствующего предложения на фондовой бирже, но при условии, что суммарная стоимость пакета ценных бумаг, предлагаемых к продаже, составляет не менее 5 млн грн. В этом случае фондовая биржа письменно сообщает эмитенту о получении предложения и о внесении ценных бумаг в биржевой список (с указанием даты внесения).

В случае получения предложения о внесении в биржевой список ценных бумаг эмитента, не являющегося публичным обществом и не относящегося к категории «крупных предприятий», фондовая биржа направляет такому эмитенту информацию о следующем:

- о получении предложения о включении ценных бумаг эмитента в биржевой список;

- о последствиях включения ценных бумаг в биржевой список, а именно — об отнесении эмитента ценных бумаг к категории «предприятий, представляющих общественный интерес»;

- о необходимости получения от эмитента письменного согласия/несогласия на включение его ценных бумаг в биржевой список.

Только после получения письменного согласия эмитента фондовая биржа может включить ценные бумаги в биржевой список.

Согласно Положению, фондовые биржи в течение трех месяцев должны привести свою деятельность в соответствие с указанными изменениями и осуществить такие действия в отношении ценных бумаг, которые на дату вступления в силу этого решения находятся в биржевом списке, а именно:

- в срок не позднее одного месяца письменно уведомить эмитентов о необходимости до 1 января 2019 года привести свою деятельность в соответствие с изменениями об условиях пребывания ценных бумаг в биржевом реестре;

- в срок не более 15 дней письменно уведомить эмитентов, которые являются частными акционерными обществами, о необходимости предоставить фондовой бирже информацию о наличии (отсутствии) в уставе такого общества преимущественного права его акционеров на покупку акций, предлагаемых их владельцем к продаже третьему лицу.

Кроме того, предлагается изменение термина «торговая сессия» и введение новых терминов «предсессионный период» и «послесессионный период». Это позволит фондовой бирже разделить торговый день на соответствующие периоды и торговые сессии для представления соответствующих заявок на куплю-продажу ценных бумаг, других финансовых инструментов и заключения биржевых контрактов (договоров) по таким заявкам, в том числе с участием маркет-мейкера.

Проект решения будет опубликован на сайте Комиссии для ознакомления и подачи замечаний и предложений.