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В Украине запретят проектирование временных автостоянок на тротуарах

08 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы; в частности, в соответствии с нормами не допускается устройство автостоянок временного хранения на тротуарах. Соответствующие изменения содержатся в ДБН В.2.3-5: 2018 «Улицы и дороги населенных пунктов», где установлены требования относительно проектирования и строительства улиц и дорог городских и сельских населенных пунктов.

Об этом сообщил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, передает сайт министерства.

«Сегодня хаотическая парковка автомобилей значительно затрудняет дорожное движение, вызывает дополнительные пробки и, самое важное, создает опасность и неудобства для движения пешеходов», — сказал он.

Согласно новым нормам, не допускается проектирование временных автостоянок:

- на тротуарах;

- вдоль проезжих частей магистралей общегородского значения непрерывного движения;

- вдоль проезжих частей магистралей общегородского значения регулируемого движения и магистралей районного значения в случае, когда коэффициент использования пропускной способности приближается к 1 и при выделении на этих магистралях отдельных полос для движения маршрутного транспорта.

Обновленные государственные строительные нормы будут распространяться на проектирование новых и реконструкцию существующих улиц и дорог.

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