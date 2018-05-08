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Национальный банк Украины утвердил порядок ведения кредитного реестра

08 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Национальный банк Украины определил организационно-правовые основы функционирования кредитного реестра во исполнение Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения кредитного реестра Национального банка Украины и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков». Об этом сообщается на сайте регулятора.

В частности, определен порядок:

• предоставления банком и Фондом гарантирования вкладов физических лиц (в отношении неплатежеспособных или ликвидированных банков) информации для кредитного реестра и удаления информации из кредитного реестра;

• получения информации из кредитного реестра банками, а также физическими и юридическими лицами;

• ведения реестра запросов банков/заявлений физических или юридических лиц.

Соответствующее положение утверждено постановлением правления НБУ от 4 мая 2018 года №50, вступившим в силу с 6 мая 2018 года.

Формирование кредитного реестра осуществляется на основании данных, которые подаются банками в форме статистической отчетности №601 «Отчет о кредитных операциях банка с должником — физическим/юридическим лицом», определенной Правилами организации статистической отчетности.

Банк/Фонд подает для включения в реестр информацию о кредитных операциях должника, если сумма задолженности (по основной сумме и процентам) по таким кредитным операциям равна или превышает 100 размеров минимальных заработных плат (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте по официальному курсу НБУ, установленному на первый рабочий день месяца, следующего за отчетным). На сегодня такая сумма составляет 372 300 грн.

НБУ предоставляет банкам доступ к кредитному реестру в режиме реального времени на бесплатной основе. Национальный банк предоставляет банку информацию в форме отчета о кредитных операциях должника без права передачи ее третьим лицам.

Банк вправе обратиться с запросом на получение информации, содержащейся в кредитном реестре: 1) в отношении должника банка (и/или связанных с ним лиц, если информация

о таких лицах содержится в кредитном регистре); 2) в случае обращения лица, которое намерено заключить кредитный договор (при наличии в банке документального подтверждения такого обращения).

Также будет вестись реестр запросов/заявлений о получении информации из кредитного реестра.

Кроме того, в НБУ могут обратиться физические и юридические лица с целью получения информации о себе. Национальный банк Украины в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления предоставляет заявителю информацию из кредитного реестра или сообщает о том, что в реестре нет информации относительно заявителя. Заявитель может потребовать внесения исправлений в реестр в случае несогласия с информацией о нем.

Ознакомиться с полным текстом документа можно по ссылке.

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