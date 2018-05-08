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10 мая эксперты и Минюст расскажут, зачем нужен закон об административной процедуре

08 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

В четверг, 10 мая 2018 года, Центр политико-правовых реформ (ЦППР) совместно с Министерством юстиции Украины и европейскими экспертами проведет пресс-конференцию «Зачем нужен закон об административной процедуре». Участники представят первые результаты доработки законопроекта об административной процедуре. Для этого в январе 2018 года была создана рабочая группа при Минюсте.

Вопросы для обсуждения:

• Чего ожидать гражданам и бизнесу от принятия закона «Об административной процедуре»?

• Почему законопроект об административной процедуре является одним из самых ожидаемых от Украины со стороны ЕС?

• Почему законопроект, который разрабатывается почти 20 лет, до сих пор не принят?

• Как законопроект об административной процедуре повлияет на ситуацию со скандальными застройками и социальными выплатами?

Место: ИА «Укринформ», ул. Б.Хмельницкого, 8/16, г. Киев.

Время: 10 мая с.г., 13.00 – 14.00.

Участники:

• Светлана Глущенко, заместитель министра юстиции Украины;

• Игорь Колиушко, Виктор Тимощук — эксперты Центра политико-правовых реформ, члены рабочей группы при Минюсте по разработке законопроекта;

• Др. Грегор Вирант, экс-министр государственного управления Словении, ключевой эксперт проекта «Поддержка комплексной реформы государственного управления в Украине (EU4PAR)».

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