Сегодня 08 мая 2018 года, 12:29

Госпродпотребслужба: Украина и США ведут работу по взаимному доступу на рынки

На этой неделе в Украине находилась делегация ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки. Цель данного визита — обсуждение ряда вопросов, представляющих взаимный интерес Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) и компетентного органа США. Об этом сообщается на сайте Госпродпотребслужбы.

В рамках визита представители делегации ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства США провели ряд встреч с председателем Службы Владимиром Лапой, специалистами Департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины и Управления международного сотрудничества.

Во время встреч американская сторона инициировала обсуждение технических корректив в ряд ветеринарных сертификатов на импорт в Украину определенных видов товаров, в частности, кормов для домашних животных, кормовых добавок, мяса птицы, технического желатина (не для пищевого применения), а также молока и молочных продуктов. По этим вопросам между специалистами состоялись плодотворные технические дискуссии, по результатам которых в ближайшее время будут приняты соответствующие решения.

В свою очередь представители Госпродпотребслужбы подняли вопрос о состоянии рассмотрения украинской заявки на экспорт отечественного мяса птицы, аккредитация которого продолжается последние два года.

По этому поводу американская сторона сообщила, что технические ведомства США уже сделали техническую оценку предоставленных украинской стороной вопросника, материалов о возможностях экспорта мяса птицы в США и системы государственного контроля и надзора за безопасностью пищевых продуктов.

Вместе с тем представители американской ветеринарной службы сообщили о намерении в краткосрочной перспективе осуществить верификационный визит в Украину по оценке системы государственного контроля производства мяса птицы. Поскольку это будет первый визит компетентных ведомств США в Украину, представители миссии также осуществят оценку деятельности Госпродпотребслужбы и ее территориальных органов, лабораторной системы, пограничных пунктов и т.п.