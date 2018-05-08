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Снисхождения к ветеранам войны при совершении преступлений не будет — министр

08 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Никакого снисхождения к ветеранам войны при совершении ими уголовных преступлений не будет. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя разгон ромского табора в Киеве.

«Никакое радикальное формирование не может подменять правоохранительные органы в установлении порядка или демонстрации силы на улице», — цитирует г-на Авакова сайт министерства.

«Никакие патриотические организации, ветераны, совершающие уголовное преступление, не освобождаются от ответственности. Более того, если ты ветеран войны, на тебе ордена, а за твоей спиной реальные заслуги, ты несешь двойную ответственность. В обществе мы должны четко осознать: никаких поблажек ветеранам войны, если они совершают уголовное или радикальное преступление, не будет. И со стороны полиции выступают такие же ветераны войны, с не меньшим количеством достижений перед страной», — добавил он.

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