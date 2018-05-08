Сегодня 08 мая 2018 года, 12:29

Эксперты рассказали, что будет с соцпомощью переселенцам после окончания АТО

На сайте проекта «Советник по вопросам ВПЛ» сообщается, что отмена антитеррористической операции (АТО) не затронет социальные права переселенцев.

«Начало Операции Объединенных Cил (ООС) и информация о завершении АТО вызвали много вопросов относительно дальнейших путей реализации прав ВПЛ, — говорится в сообщении. — В течение последних двух недель советники и эксперты программы «Советник по вопросам ВПЛ» получают множество звонков по различным аспектам назначения и обновления социальной помощи ВПЛ. Особенно остро стоит вопрос выплаты пенсий в населенных пунктах Майское, Катериновка, Гладосово, жители которых уже долгое время оставлены без социальной помощи».

«Стоит отметить, что начало ООС существенно не изменит процедуры получения социальной помощи переселенцами», — делают вывод эксперты.

Завершение АТО на территориях, подконтрольных Украине, завершает действие законов и распоряжений, регулирующих вопросы обеспечения социальных прав ВПЛ. В частности, продолжает действовать распоряжение КМУ от 7 ноября 2014 года №1085-р «Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и перечня населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения». Внесение изменений в этот документ относится к компетенции Министерства внутренних дел Украины.

Сказано, что ранее эксперты программы «Советник по вопросам ВПЛ» уже обращали внимание на недостатки в тексте распоряжения №1085-р, которые лишили социальной помощи жителей поселка Майское в Донецкой области. Как стало известно экспертам, отменять указанное распоряжение пока не планируется. Зато военное командование ООС, согласно новым полномочиям, будет устанавливать границы и определять статус территорий, на которых проводится операция. Соответствующий проект указа Президента уже направлен на согласование центральным органам власти.