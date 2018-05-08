Сегодня 08 мая 2018 года, 10:47

Народные депутаты от «БПП» предлагают законопроект, регламентирующий права бывших заложников

Размер выплат заложникам будет зависеть от продолжительности их незаконного удержания

Народными депутатами от фракции «Блок Петра Порошенко» 4 мая 2018 года зарегистрирован законопроект №8337, которым предлагается внести новый паздел ІV-І в Закон Украины «О борьбе с терроризмом».

Законопроектом предлагается установить принципы социальной защиты заложников, включающие бесплатную правовую и медицинскую помощь на основании удостоверения бывшего заложника.

Так, правовая помощь, которая предусматривается разделом ІV-І, включает: обращение в правоохранительные и судебные органы с целью привлечения виновного к ответственности; подготовку процессуальных документов; возмещение стоимости услуг по предоставлению профессиональной правовой помощи для защиты обеспечения прав и законных интересов.

Бывшие заложники, согласно проекту, также будут иметь право на первоочередное медицинское обслуживание и медицинскую, психологическую реабилитацию. Первоочередная помощь будет предоставляться государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения. Также государством будет гарантирована неотложная и беспрерывная медицинская реабилитация, а именно: все виды восстановительного лечения в стационарных и амбулаторных условиях, диспансерное наблюдение и профилактические меры.

Законодатели позаботились и о защите от ухудшения материального состояния заложников. Таким образом, штрафные санкции, пеня, а также проценты за пользование кредитом не будут насчитываться на протяжении всего периода удержания лиц как заложников, также будет запрещено обращать взыскание на имущество и средства, которые находятся в частной или общей совместной собственности.

Законопроектом предлагается установить одноразовую государственную денежную помощь бывшим заложникам. Размер такой помощи будет зависеть от продолжительности удержания лица как заложника и может быть увеличен в случае инвалидности после травм или заболеваний, полученных за время пребывания в заложниках. Обратиться за материальной помощью пострадавшие смогут в местные органы социальной защиты населения. Получить денежную поддержку смогут также члены семьи, родители/иждивенцы в случае смерти заложника, кроме самоубийства или совершения им преступления, в результате чего наступила смерть.

Изменения предлагают внести и в статью 14 Закона Украины «О бесплатной правовой помощи», указав заложников как еще одну категорию субъектов, имеющих право на бесплатную вторичную правовую помощь.