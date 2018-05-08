Сегодня 08 мая 2018 года, 10:47

ВС подтвердил законность созыва конференций адвокатов регионов решением САУ

Верховный Суд подтвердил законность созыва конференции адвокатов региона по решению Совета адвокатов Украины как отдельного субъекта созыва. Постановление суда принято 25 апреля 2018 года по иску адвокатов Черниговской области к Совету адвокатов Украины и Совету адвокатов Черниговской области.

Об этом сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

В частности, адвокаты обжаловали решение САУ от 13 ноября 2015 года №146, которым была назначена конференция адвокатов Черниговской области, определен порядок выдвижения и избрания делегатов и регламент конференции. Истец видел в этом нарушение своего права как адвоката на избрание делегатом конференции.

Верховный Суд оставил в силе решение апелляционной инстанции, которым было отменено решение суда первой инстанции о частичном удовлетворении исковых требований.

ВС пришел к выводу о том, что Совет адвокатов Украины имеет соответствующие полномочия на основании Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» (статьи 47 и 55).

«Таким образом, суд апелляционной инстанции правильно установил, что Совет адвокатов Украины при принятии решения от 13 ноября 2015 действовал в пределах полномочий, определенных законом. Судом установлено нарушение прав и интересов истца при принятии этого решения. Это решение истец обжаловал после того, как его кандидатура не получила должного количества голосов на собрании адвокатов Деснянского района г.Чернигова», — говорится в постановлении Верховного Суда.

При этом указано, что «само по себе несогласие истца с тем, что его избрали делегатом конференции адвокатов Черниговской области, которая состоялась 30 января 2016 года, не может быть основанием для признания незаконным решения Совета адвокатов Украины от 13 ноября 2015 года в части созыва конференции адвокатов Черниговской области или признания незаконными решений конференции адвокатов Черниговской области от 30 января 2016 года».

«В пересматриваемом деле, установив, что право Совета адвокатов Украины на инициирование созыва конференции адвокатов региона и утверждение регламента конференции адвокатов региона предусмотрены действующим законодательством Украины, а истцом не доказан факт нарушения его законных прав и охраняемых законом интересов, суд апелляционной инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных исковых требований», — говорится на сайте НААУ.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решение Апелляционного суда Черниговской области от 11 октября 2016 года — без изменений.