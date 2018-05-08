Сегодня 08 мая 2018 года, 10:47

Минюст: частные исполнители эффективно работают, поэтому их должно быть больше

Введенный в Украине институт частного исполнения судебных решений демонстрирует первые результаты — частные исполнители создали конкуренцию на рынке и эффективно взыскивают долги. Об этом заявил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр, передает сайт Минюста.

По словам г-на Шкляра, во всех регионах Украины работают 111 частных исполнителей. К ним взыскатели могут обращаться по всем вопросам, кроме вопросов выселения и вселения физических лиц, решений о конфискации имущества, передачи ребенка, решений, по которым взыскателями выступают государство, государственные органы, решений административных судов и Европейского суда по правам человека и ряда других.

«Из всех документов, завершенных частными исполнителями в 2017 году, полностью исполнено 83%. Это говорит о том, что частные исполнители нацелены на реальные результаты по успешному исполнению судебных решений», — подчеркнул Сергей Шкляр.

Он добавил: в этом году Минюст ожидает еще лучших показателей в работе частных исполнителей, ведь в 2018 году их количество должно существенно увеличиться.

«Министерство юстиции поставило перед собой задачу предоставить возможность сдать экзамен в 2018 году не менее 800 лицам. У нас созданы постоянные Дисциплинарная и Квалификационная комиссии, экзамены проводятся регулярно, поэтому приглашаем всех желающих присоединиться к этой профессии. Миф о том, что пройти отбор слишком сложно или даже невозможно, безосновательный. Экзамен на право стать частным исполнителем уже прошли 359 человек. 151 кандидат, или 42%, успешно его сдали. Это довольно высокий показатель. Подчеркиваю: профессионально подготовленные, профессиональные кандидаты успешно сдают экзамен и приступают к работе. За процессом отбора постоянно следят наши международные партнеры и доноры — проект «Новое правосудие» агентства USAID и проект ЕС «ПРАВО-Justice», — отметил Сергей Шкляр.

Заместитель министра напомнил: для того чтобы стать частным исполнителем, гражданин Украины должен достичь 25 лет, иметь высшее юридическое образование не ниже второго уровня и стаж работы в области права не менее двух лет. Все кандидаты должны обязательно пройти курс обучения и сдать квалификационный экзамен, вопросы которого разработаны международными партнерами Минюста.

Также к кандидатам выдвигается требование о прохождении стажировки, впрочем, от него освобождены лица, имеющие стаж работы в качестве государственного или частного исполнителя, адвоката, нотариуса, арбитражного управляющего не менее одного года или помощника частного исполнителя не менее двух лет.

Все, кто успешно сдал, экзамен получают удостоверение частного исполнителя. Чтобы начать работать, следует застраховать свою деятельность и оборудовать офис в соответствии с требованиями.